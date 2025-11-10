Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtlicher Einsatz

Brand in Bramberg fordert eine verletzte Person

Salzburg
10.11.2025 07:48
Da war nichts mehr zu retten: Ein Stallgebäude brannte in Bramberg nieder.
Da war nichts mehr zu retten: Ein Stallgebäude brannte in Bramberg nieder.(Bild: zVg)

Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen löste am Montagmorgen Alarmstufe zwei in Bramberg am Wildkogel aus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

0 Kommentare

Floriani aus Bramberg und Neukirchen wurden um 2.10 Uhr alarmiert und zur Einsatzstelle gerufen. Mittlerweile wurde der Einsatz der rund 86 Einsatzkräfte als „beendet“ gemeldet. „Wir machen jetzt nur noch eine Mahnwache und schauen uns das Gelände noch einmal an“, bestätigte Kommandant Manuel Schmiederer kurz nach den Löscharbeiten der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Unterhalb der Autobahnbrücke brannte eine Hütte.
Löscheinsatz
Schuppen stand unterhalb der Autobahn in Flammen
09.11.2025

Eine Person leicht verletzt
Während das Gebäude komplett abgebrannt ist, wurde auch eine dort wohnhafte Person nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand kam, war am Montagfrüh noch nicht bekannt. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
162.575 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.241 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.048 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf