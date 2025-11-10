Brand in Bramberg fordert eine verletzte Person

Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen löste am Montagmorgen Alarmstufe zwei in Bramberg am Wildkogel aus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.
Floriani aus Bramberg und Neukirchen wurden um 2.10 Uhr alarmiert und zur Einsatzstelle gerufen. Mittlerweile wurde der Einsatz der rund 86 Einsatzkräfte als „beendet“ gemeldet. „Wir machen jetzt nur noch eine Mahnwache und schauen uns das Gelände noch einmal an“, bestätigte Kommandant Manuel Schmiederer kurz nach den Löscharbeiten der „Krone“.
Eine Person leicht verletzt
Während das Gebäude komplett abgebrannt ist, wurde auch eine dort wohnhafte Person nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand kam, war am Montagfrüh noch nicht bekannt.
