„Wäre eingegangen“: Paar spendete Christkindl-Baum

Am Montag war es damit vorbei – die Eheleute spendeten ihren knapp 20 Meter hohen Nadelbaum dem Salzburger Christkindlmarkt. Während der Adventszeit steht die Tanne vor dem Residenzplatz, festlich geschmückt und beleuchtet. „Schön, dass jetzt alle eine Freude haben. Wir wollten nicht zusehen, wie unser Baum zu Grunde geht. Er erwischt in unserem Garten leider zu wenig Wasser“, erklärten die Bauers.