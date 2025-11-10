Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwieriger Transport

„Wäre eingegangen“: Paar spendete Christkindl-Baum

Salzburg
10.11.2025 18:30
Mehr als 40 Jahre lang stand der künftige Christkindlmarkt-Baum im Garten von Familie Bauer in ...
Mehr als 40 Jahre lang stand der künftige Christkindlmarkt-Baum im Garten von Familie Bauer in St. Jakob am Thurn.(Bild: Tröster Andreas)

Eine Pucher Familie spendete ihre Tanne für den Salzburger Christkindlmarkt – mehr als 40 Jahre lang stand der Baum in ihrem Garten. Der Abtransport des tonnenschweren Baums verlief am Montag gänzlich anders als geplant. . . 

0 Kommentare

Wehmut kam bei Manfred und Evelyne Bauer nur kurz auf. „Das passt schon so“, meinte das Ehepaar mit einem zufriedenen Grinsen. Seit ihrem Einzug im Jahr 1998 stand eine wunderschön gewachsene Tanne im Garten ihres Hauses in St. Jakob am Thurn bei Puch. „Der Vorbesitzer hatte sogar zwei Bäume gepflanzt, einen haben wir umgeschnitten und diesen hier gehegt und gepflegt“, betonten beide unisono.

Lesen Sie auch:
Erste Marktstände werden positioniert.
Erste Standl stehen
Aufbau des Christkindlmarktes hat begonnen
07.11.2025
Terrorgefahr
So lässt sich der Glühwein ohne Angst genießen
09.11.2025

Am Montag war es damit vorbei – die Eheleute spendeten ihren knapp 20 Meter hohen Nadelbaum dem Salzburger Christkindlmarkt. Während der Adventszeit steht die Tanne vor dem Residenzplatz, festlich geschmückt und beleuchtet. „Schön, dass jetzt alle eine Freude haben. Wir wollten nicht zusehen, wie unser Baum zu Grunde geht. Er erwischt in unserem Garten leider zu wenig Wasser“, erklärten die Bauers.

Familie Bauer spendete den Baum: „Wenn er geschmückt ist, schauen wir ihn uns am ...
Familie Bauer spendete den Baum: „Wenn er geschmückt ist, schauen wir ihn uns am Christkindlmarkt an.“(Bild: Tröster Andreas)

Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider freute sich ob der Spende. Haider: „Wir bekommen jedes Jahr viele Angebote. Aber bei diesem Baum war ich mir schnell sicher. Er schaut wirklich gut aus, ist sehr dicht gewachsen.“

Der Abtransport der mehr als sieben Tonnen schweren Tanne wurde zum Geduldsspiel. Die Männer der Berufsfeuerwehr, des städtischen Gartenamts und einer Kranfirma machten sich nach St. Jakob auf, um den Baum zu fällen und zu verfrachten.

Ein Spezialkran hob die sieben Tonnen schwere Tanne aus dem Garten.
Ein Spezialkran hob die sieben Tonnen schwere Tanne aus dem Garten.(Bild: Tröster Andreas)

Die Zufahrt durch die engen Straßen gestaltete sich schwieriger als gedacht, der tonnenschwere Kran benötigte zusätzliche Gegengewichte.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
172.682 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
117.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.612 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf