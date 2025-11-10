Nach Silber in Györ: „Traurig bin ich schon“

„Etwas traurig bin ich schon, ein Finale will man immer gewinnen“, sagte Höllwart gegenüber der „Krone“. Nach einem Freilos in Runde eins setzte sich die junge Salzburgerin in der zweiten Runde gegen Lokalmatadorin Livia Kertesz durch und fegte im Anschluss auch Kira Bahmet aus der Ukraine von der Matte.