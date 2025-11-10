Eigenlob statt Gedenken der Opfer von Kaprun

Pressekonferenzen wichtiger als Angehörige?

„Im Krisenfall, vor allem bei Kaprun, schaute die gesamte Welt auf das Unglück“, heißt es weiter. Nur schaute eben niemand auf die Angehörigen. Dass es wichtiger war, eine Pressekonferenz abzuhalten, als den Angehörigen Raum zu geben, hat ein Vater der „Krone“ erzählt. Er hat seinen Sohn am Kitzsteinhorn verloren.