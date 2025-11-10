Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landesmedienzentrum

Eigenlob statt Gedenken der Opfer von Kaprun

Salzburg
10.11.2025 08:00
Dieses Foto hat das LMZ anlässlich der Katastrophe veröffentlicht: Es zeigt die damalige ...
Dieses Foto hat das LMZ anlässlich der Katastrophe veröffentlicht: Es zeigt die damalige Pressekonferenz.(Bild: LMZ)

Das umstrittene Salzburger Landesmedienzentrum feiert sich anlässlich des 25. Jahrestags der Gletscherbahnkatastrophe von Kaprun in einem Beitrag. Kommen die Angehörigen der Opfer von damals wieder einmal zu kurz?  

0 Kommentare

Am Dienstag jährt sich die Katastrophe in der Kapruner Gletscherbahn, bei der 155 Menschen starben, zum 25. Mal. Es wäre eigentlich ein Anlass, um in Stille innezuhalten. Das umstrittene steuerfinanzierte Salzburger Landesmedienzentrum (LMZ) nimmt den Tag jedoch zum Anlass, um seine Relevanz zu beweisen.

„Katastrophenschutz und Kommunikation, in unserem Fall das LMZ in Salzburg, gehören wie siamesische Zwillinge zusammen“, heißt es in einem Interview des Landesdienstes mit dem heutigen Leiter des Katastrophenschutzes im Land.

Pressekonferenzen wichtiger als Angehörige? 
„Im Krisenfall, vor allem bei Kaprun, schaute die gesamte Welt auf das Unglück“, heißt es weiter. Nur schaute eben niemand auf die Angehörigen. Dass es wichtiger war, eine Pressekonferenz abzuhalten, als den Angehörigen Raum zu geben, hat ein Vater der „Krone“ erzählt. Er hat seinen Sohn am Kitzsteinhorn verloren.

Offenbar hat das Land Salzburg daraus nichts gelernt: Bebildert hat der Propagandadienst das Interview nicht mit einem Bild der Katastrophe – sondern mit einem Bild der Pressekonferenz. Als Beispiel für die gute heutige Zusammenarbeit zwischen Katastrophenschutz und LMZ wird erwähnt, dass gemeinsam in Kürze ein Pressezentrum errichtet werden könne.

Lesen Sie auch:
Die größte Seilbahn-Katastrophe Österreichs jährt sich zum 20. Mal.
Tragödie vor 20 Jahren
Der Tag, als in Kaprun die Zeit stehen blieb
07.11.2020

Das war sicherlich nicht das zentrale Problem in Kaprun. Stundenlang etwa bangte die Chiemgauerin Uschi Geiger um ihren Sohn. Bis sie irgendwann zwei Sanitäter raunen hörte: „Wann sagen sie es ihnen endlich?“ Die Angehörigen der Opfer von Kaprun spielen offenbar für das Land auch heute nur eine Nebenrolle. 

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
162.575 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.241 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.048 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf