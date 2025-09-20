Zu viel gegessen? Forscher unterscheiden 5 Muster

Nachts noch schnell ein Stück Käse aus dem Kühlschrank holen, mit Chips auf dem Sofa sitzen oder beim Dinner mit Freunden einfach nicht genug bekommen: Es kommt aufs Gleiche heraus – man hat zu viel gegessen. Doch die Gründe oder Auslöser können sich sehr unterscheiden. Forschende haben fünf verschiedene Typen des übermäßigen Essens identifiziert – und sehen darin großes Potenzial für Ansätze zum Gegensteuern.