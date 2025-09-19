Untergewicht birgt höhere Risiken als Übergewicht

Risiko stark erhöht

Menschen mit Untergewicht (BMI unter 18,5) hatten ein fast dreifach höheres Risiko, in den folgenden fünf Jahren zu sterben, als Menschen im oberen Bereich des Normalgewichts (BMI 22,5 bis 25). Doch auch Menschen im unteren Bereich des sogenannten „gesunden“ BMI (18,5 bis 20) wiesen ein doppelt so hohes Sterberisiko auf.