Sturz und Verletzung: Nächstes Skisprung-Drama!

Pinkelnig hatte sich am Donnerstag bei den Sommer-Grand-Prix-Wettkämpfen auf der Olympia-Anlage 2026 bei ihrem Sturz im Normalschanzen-Bewerb einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie, einen Riss des Innen- und Außenmeniskus sowie einen Knorpelschaden zugezogen. Ihre Saison und der Olympia-Traum iist damit beendet. Die 37-jährige Vorarlbergerin wurde am Freitag in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert, laut behandelndem Arzt Christian Fink würden die Reha-Maßnahmen nun bereits beginnen.