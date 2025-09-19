„Uns fehlen die Worte!“ Frust nach Pinkelnig-Drama

Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart bezeichnete den Ausfall als „sehr, sehr schade“ für das Team und die Athletin. „Wir müssen nach der OP schauen, wie der weitere Fahrplan ist.“ Florian Liegl, Sportlicher Leiter im ÖSV, berichtete, dass Pinkelnig auf der Fahrt nach Hochrum „sehr fokussiert und klar im Kopf war. Sie war immer auf die Genesung ausgelegt.“ Ganz klar sei der Punkt, zu hundert Prozent gesund zu werden. Über ihre Zukunft werde sie momentan keine Aussagen tätigen. Die Teamkolleginnen um Chiara Kreuzer richteten sich in einem Instagram-Video an Pinkelnig: „Uns fehlen die Worte. Wir wünschen ganz viel Kraft und Energie für den Weg zurück.“