Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kolleginnen reagieren

„Uns fehlen die Worte!“ Frust nach Pinkelnig-Drama

Ski Nordisch
19.09.2025 14:46
Dramatische Szenen nach dem Sturz von Eva Pinkelnig.
Dramatische Szenen nach dem Sturz von Eva Pinkelnig.(Bild: Tröster Andreas)

Für Skispringerin Eva Pinkelnig ist der Traum von den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo jäh geplatzt. Die 37-jährige Vorarlbergerin hat sich nun selbst zu Wort gemeldet. Auch ihre Teamkolleginnen haben mit einem emotionalen Instagram-Video reagiert.

0 Kommentare

Die 37-jährige Vorarlbergerin zog sich am Donnerstag bei ihrem Sturz beim Sommer-Grand-Prix auf der Olympia-Schanze in Predazzo unter anderem einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu und fällt damit die ganze Saison aus.

Lesen Sie auch:
Eva Pinkelnig ist in Predazzo böse gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.
Schwer verletzt
Bestätigt! Olympia-Traum für Pinkelnig geplatzt
19.09.2025

„Manchmal platzen (Olympia)-Träume wie Seifenblasen“, schrieb Pinkelnig in einer ersten Reaktion auf Instagram. Die heimische Weltcup-Rekordsiegerin sprach von einer neuen, großen Herausforderung und bedankte sich für die Anteilnahme. „Jetzt brauche ich vor allem Ruhe für die OP – und dann all meine Energie für eine vollständige Heilung.“

Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart bezeichnete den Ausfall als „sehr, sehr schade“ für das Team und die Athletin. „Wir müssen nach der OP schauen, wie der weitere Fahrplan ist.“ Florian Liegl, Sportlicher Leiter im ÖSV, berichtete, dass Pinkelnig auf der Fahrt nach Hochrum „sehr fokussiert und klar im Kopf war. Sie war immer auf die Genesung ausgelegt.“ Ganz klar sei der Punkt, zu hundert Prozent gesund zu werden. Über ihre Zukunft werde sie momentan keine Aussagen tätigen. Die Teamkolleginnen um Chiara Kreuzer richteten sich in einem Instagram-Video an Pinkelnig: „Uns fehlen die Worte. Wir wünschen ganz viel Kraft und Energie für den Weg zurück.“

Offene Rechnung mit Olympia
Mit 16 Einzel-Weltcupsiegen, vier Weltcuperfolgen mit dem Team und sechs WM-Medaillen (5x Silber, 1x Bronze) gehört Pinkelnig, 2023 Österreichs Sportlerin des Jahres, zu den erfolgreichsten Skispringerinnen der ÖSV-Historie. Mit Olympia hätte Pinkelnig allerdings noch eine Rechnung offen. Bei den Winterspielen 2022 in Peking belegte die Spätstarterin, die erst im Alter von 26 Jahren ihr Weltcup-Debüt gefeiert hatte, bei ihrem Olympia-Debüt enttäuschend den 20. Platz auf der Normalschanze und wurde für das Mixed-Team nicht nominiert.

Bei den kommenden Winterspielen in Italien, wo erstmals auch ein Frauenbewerb auf der Großschanze stattfinden wird, muss die Weltcup-Siebente der vergangenen Saison zuschauen. Damit gehen die ÖSV-Springerinnen um Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder und Julia Mühlbacher dezimiert in die Olympia-Saison. Ende August hatte Sara Marita Kramer ihre Karriere beendet.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.334 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
142.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.008 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1503 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1245 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Ski Nordisch
Kolleginnen reagieren
„Uns fehlen die Worte!“ Frust nach Pinkelnig-Drama
Schwer verletzt
Bestätigt! Olympia-Traum für Pinkelnig geplatzt
Drama in Predazzo
Bangen um Ski-Heldin: Pinkelnig schwer gestürzt!
Krone Plus Logo
Olympia-Generalprobe
Widhölzl: „10 Kurse bringen nichts für die Spiele“
Krone Plus Logo
Nach schwieriger Phase
Dieser ÖSV-Adler will jetzt richtig durchstarten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf