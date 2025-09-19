Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verletzt

Bestätigt! Olympia-Traum für Pinkelnig geplatzt

Ski Nordisch
19.09.2025 09:09
Eva Pinkelnig ist in Predazzo böse gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.
Eva Pinkelnig ist in Predazzo böse gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.(Bild: Tröster Andreas)

Die Befürchtungen haben sich leider bestätigt. Nach der MRT-Untersuchung bei Eva Pinkelnig steht fest, dass sich die ÖSV-Skispringerin bei ihrem fatalen Sturz beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Der Olympia-Traum für die 37-Jährige ist ausgerechnet auf der Olympia-Schanze geplatzt. Ein mögliches Karriereende steht im Raum.

0 Kommentare

Der ÖSV hat am Freitag die Befürchtungen offiziell bestätigt: „Die MRT Untersuchung gestern spätabends in der Privatklinik Hochrum hat ergeben, dass sich Eva Pinkelnig bei ihrem gestrigen Sturz beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo (ITA) einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innen- und Außenmeniskus im linken Knie zugezogen hat. Zudem wurde ein Knorpelschaden diagnostiziert. Sie wird noch im Laufe des heutigen Tages in Hochrum operiert.“

Ein fataler Sturz
Was konkret passiert war: Pinkelnig, am Donnerstag beim Sommer-Grand-Prix nach dem 1. Durchgang auf Platz 10, verkantete bei ihrer Landung im Finale des Springens, knickte um und schlitterte den Auslauf noch einige Meter weiter Richtung Zielraum. Sofort griff sie sich ans linke Knie – begleitet von heftigen Schmerzensschreien …

Sofort eilten Sanitäter und Betreuer der Vorarlbergerin zu Hilfe, minutenlang wurde sie vor Ort versorgt. Eine gespenstische Ruhe machte sich alsbaldig breit, die gerade noch gelöste Stimmung im Zielraum war völlig verflogen. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit wurde Pinkelnig schließlich abtransportiert.

Lesen Sie auch:
Drama um Eva Pinkelnig
Drama in Predazzo
Bangen um Ski-Heldin: Pinkelnig schwer gestürzt!
18.09.2025

Die Saison ist für die 37-Jährige nun schon vorzeitig gelaufen. Es steht sogar ein Karriereende im Raum. Es wäre ein bitteres Ende für eine beeindruckende Karriere.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.507 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.613 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
132.270 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1612 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1243 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1031 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Ski Nordisch
Schwer verletzt
Bestätigt! Olympia-Traum für Pinkelnig geplatzt
Drama in Predazzo
Bangen um Ski-Heldin: Pinkelnig schwer gestürzt!
Krone Plus Logo
Olympia-Generalprobe
Widhölzl: „10 Kurse bringen nichts für die Spiele“
Krone Plus Logo
Nach schwieriger Phase
Dieser ÖSV-Adler will jetzt richtig durchstarten
Adler Daniel Huber
„Will mit 35 mit meiner Tochter spielen können“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf