Bestätigt! Olympia-Traum für Pinkelnig geplatzt

Der ÖSV hat am Freitag die Befürchtungen offiziell bestätigt: „Die MRT Untersuchung gestern spätabends in der Privatklinik Hochrum hat ergeben, dass sich Eva Pinkelnig bei ihrem gestrigen Sturz beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo (ITA) einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innen- und Außenmeniskus im linken Knie zugezogen hat. Zudem wurde ein Knorpelschaden diagnostiziert. Sie wird noch im Laufe des heutigen Tages in Hochrum operiert.“