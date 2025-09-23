Eisbullen reagieren auf Ausfälle und holen Hünen

2020 wurde er von den San Jose Sharks in der NHL gedraftet, sammelte seither wertvolle Erfahrungen in der AHL und OHL. In 164 Spielen für die Barracudas brachte er es auf 21 Treffer und 28 Assists. Auch im renommierten Spengler Cup in Davos durfte er zuletzt das Trikot von Team Canada tragen. „Brandon ist ein junger talentierter Eishockeyspieler und dazu ein ausgezeichneter Skater, der seinen Körper gut einsetzen kann. Das ist genau das, was Salzburg ausmacht. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu können“, freut sich Headcoach Manny Viveiros über seinen neuen Stürmer.