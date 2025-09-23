Eisbullen reagieren auf Ausfälle und holen Hünen

Die vielen Ausfälle in der Offensive lassen Eishockey-Meister Red Bull Salzburg nocheinmal kreativ werden. Die Eisbullen sicherten sich am Dienstag die Unterschrift eines jungen Stürmers, der mit Gardemaß an der Salzach eincheckt.
Angesichts der langen Verletztenliste in der Offensive schlägt Salzburg nun am Transfermarkt zu und lotst mit Brandon Coe einen echten Hünen an die Salzach.
Neo-Eisbulle knapp zwei Meter groß
Der 23-jährige Kanadier (1,96 Meter groß!) kommt direkt aus der American Hockey League, wo er für die San Jose Barracudas stürmte. Jetzt wagt er sein erstes Abenteuer in Europa – und soll bei den Mozartstädtern sofort für mehr Torgefahr sorgen und die ausgedünnte Offensive unterstützen.
2020 wurde er von den San Jose Sharks in der NHL gedraftet, sammelte seither wertvolle Erfahrungen in der AHL und OHL. In 164 Spielen für die Barracudas brachte er es auf 21 Treffer und 28 Assists. Auch im renommierten Spengler Cup in Davos durfte er zuletzt das Trikot von Team Canada tragen. „Brandon ist ein junger talentierter Eishockeyspieler und dazu ein ausgezeichneter Skater, der seinen Körper gut einsetzen kann. Das ist genau das, was Salzburg ausmacht. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu können“, freut sich Headcoach Manny Viveiros über seinen neuen Stürmer.
Salzburg hofft Coes Qualität
Den Bulls plagen derzeit massive Ausfälle in der Offensive – fehlt neben Hochkofler, Schreiner und Wukovits auch Bourke für längere Zeit. Coe soll mit seiner Physis und Durchschlagskraft sofort für Alarm vor dem gegnerischen Tor sorgen.
Ob der Neuzugang hält, was sich Salzburg von ihm verspricht, muss noch abgewartet werden. Für die beiden Partien am Wochenende im Pustertal und daheim gegen Vorarlberg ist er noch nicht spielberechtigt.
