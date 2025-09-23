DNA-Analyse bestätigt nächsten Wolfsriss
Im Pongau
Anfang September gab es ein weiteres Mal einen Verdacht auf einen Wolfsriss im Bundesland Salzburg. Dieser wurde mittlerweile per DNA-Analyse bestätigt.
Die Sachlage war schon bei der Entnahme der DNA-Probe eindeutig. Am 4. September hatte der Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg Hannes Üblagger im Gemeindegebiet von Mühlbach am Hochkönig einen Wolfsriss gemeldet.
Die bis 15. November 2025 gültige Maßnahmengebietsverordnung wurde daher auf einen Zehn-Kilometer-Radius rund um den Fundort angepasst. In diesem kann der Wolf vier Wochen lang bejagt werden. Am Dienstagvormittag wurde der Wolfsriss schließlich per DNA-Analyse bestätigt.
