Müssen Stromkunden Smart Meter einbauen lassen?

Was bedeutet „überwiegend öffentliches Interesse“, wenn es um den Ausbau Erneuerbarer Energien geht? Und müssen Konsumenten einen Smart Meter akzeptieren, obwohl sie Angst vor Datenspionage haben? Bei der Flut an neuen Gesetzen und Urteilen ist es schwierig, den Überblick zu behalten – sogar für Experten, wie eine Tagung zeigt.