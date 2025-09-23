Vorteilswelt
Viele Vorwürfe

Die langen Skandalakten im Salzburger Wohnbau

Salzburg
23.09.2025 06:00
2024 musste der ehemalige Chef Peter Rassaerts gehen.
2024 musste der ehemalige Chef Peter Rassaerts gehen.

Nach nur einem Jahr unter Ferdinand Hochleitner herrscht bei der Gswb schon wieder größte Unruhe! In der heutigen Aufsichtsratssitzung soll über eine Prüfung der Vorwürfe gegen den Chef entschieden werden. Es ist nur eine Geschichte von vielen beim gemeinnützigen Wohnbauträger.

Die gemeinnützige Salzburger Wohnbaugenossenschaft Gswb kommt weiter nicht zur Ruhe. Wie berichtet, ist ein anonymer Brief von Mitarbeitern aufgetaucht, der Missstände rund um Geschäftsführer Ferdinand Hochleitner aufzeigen soll. Dieser ist erst seit 1. Oktober 2024 im Amt. Adressiert war der Brief an Aufsichtsrat und hohe Politiker in Stadt und Land – beide sind Eigentümer der Gswb.

Salzburg

