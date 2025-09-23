Die langen Skandalakten im Salzburger Wohnbau

Die gemeinnützige Salzburger Wohnbaugenossenschaft Gswb kommt weiter nicht zur Ruhe. Wie berichtet, ist ein anonymer Brief von Mitarbeitern aufgetaucht, der Missstände rund um Geschäftsführer Ferdinand Hochleitner aufzeigen soll. Dieser ist erst seit 1. Oktober 2024 im Amt. Adressiert war der Brief an Aufsichtsrat und hohe Politiker in Stadt und Land – beide sind Eigentümer der Gswb.