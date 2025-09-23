Raubopfer (89) angegriffen und eingesperrt

Täterbeschreibung

Laut Täterbeschreibung werden zwei Männer gesucht. Einer ist etwa 1,80 Meter groß, der andere 1,65 Meter. Beide sind von normaler Statur und waren dunkel bekleidet. Beide trugen auch eine schwarze Kappe und Sturmhauben. Waffen dürften sie aber keine mit sich führen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.