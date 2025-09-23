Vorteilswelt
Aufs Bett gedrückt

Raubopfer (89) angegriffen und eingesperrt

Salzburg
23.09.2025 16:20
Mit Sturmhauben waren die Räuber maskiert, die in das Haus einer Ponauerin einbrachen. ...
Mit Sturmhauben waren die Räuber maskiert, die in das Haus einer Ponauerin einbrachen. (Symbolbild)(Bild: Holl Reinhard)

Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer schlichen sich am Montagabend in das Einfamilienhaus einer Salzburgerin (89) und standen plötzlich im Schlafzimmer der Frau. Einer der Täter drückte die Pongauerin ins Bett, während der andere Bargeld erbeutete. Danach ergriffen sie die Flucht – jetzt werden sie von der Polizei gesucht. 

Der schreckliche Raubüberfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in einem Einfamilienhaus im Zentrum von Schwarzach im Pongau: Die ältere Dame war zu dieser Zeit gerade dabei, ins Bett zu gehen, als sie leise Geräusche der Räuber wahrnahm.

Plötzlich standen die Täter in ihrem Schlafzimmer. Einer griff die Frau an, drückte sie in das Bett und verlangte auf Englisch Geld. Währenddessen suchte der zweite Täter nach Wertgegenständen und wurde fündig: Den Polizeiangaben nach erbeuteten die Räuber eine geringe Menge Bargeld.

Opfer im Schlafzimmer eingesperrt
Nach 20 Minuten ergriffen die beiden mit Sturmhauben maskierten Täter die Flucht. Dazu sperrten sie die Frau auch in ihrem Schlafzimmer ein, heißt es im Polizeibericht. Durch den Angriff eines Räubers wurde die Seniorin auch leicht verletzt.

Frau traute sich ganze Nacht nicht, Polizei zu rufen
Die Polizei wurde erst Dienstagfrüh verständigt. Die Frau hatte aus Angst ihr Schlafzimmer erst wieder am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr, verlassen. Die Fahndungsmaßnahmen sind bereits angelaufen.

Täterbeschreibung
Laut Täterbeschreibung werden zwei Männer gesucht. Einer ist etwa 1,80 Meter groß, der andere 1,65 Meter. Beide sind von normaler Statur und waren dunkel bekleidet. Beide trugen auch eine schwarze Kappe und Sturmhauben. Waffen dürften sie aber keine mit sich führen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. 

