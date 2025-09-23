Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Schadenersatz

E-Scooter-Lenker verklagte Stadt wegen Schlagloch

Salzburg
23.09.2025 12:06
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AFP)

Serien-Rippenbrüche, Pneumothorax und Schädelprellung: Diese teils lebensgefährlichen Verletzungen zog sich ein E-Scooter-Lenker im Herbst 2023 zu, als er in Salzburg aufgrund eines Schlaglochs stürzte. Der Mann klagte daraufhin die Stadt auf Schadenersatz – und verlor den Prozess.

0 Kommentare

Die Salzburger Stadtgemeinde hätte das Loch im Asphalt sanieren müssen, und handelte deswegen grob fahrlässig: Das war die Argumentation des E-Scooter-Lenkers im Salzburger Landesgericht. Mit seiner Klage begehrte er 20.000 Euro Schadenersatz sowie Feststellung der Haftung. Die Stadt als Wegerhalter hielt dagegen: Das betroffene Straßenstück sei erst zwei Wochen vor dem Unfall kontrolliert worden, die Mulde sei da nur ein bis zwei Zentimeter tief gewesen. Und der E-Scooter-Fahrer sei selbst schuld, da er beim Fahren nicht aufmerksam genug gewesen sei. 

Straßenmeister hatte Stelle kontrolliert
Tatsächlich kam im Zuge des Prozesses heraus, dass der Kläger kurz vor dem Sturz abgelenkt war: Er hatte in Richtung eines Fahrradfahrers geblickt, und nicht auf die Straße. Zudem meinte der erfahrene Straßenmeister, dass ihm das Schlagloch bei Kontrollen – beispielsweise zwei Wochen vor dem Unfall – nicht aufgefallen war. Noch dazu wurde das Loch einige Tage nach dem Unfall ausgebessert.

Wie das Oberlandesgericht erklärt, hätte der Kläger in puncto „Wegerhaltung“ nach Paragraf 1319a ABGB vor Gericht beweisen müssen, dass „die Straße durch das Schlagloch so mangelhaft war, dass sie nicht mehr dem Verkehrsbedürfnis entsprochen und die Straßenerhalterin die ihr zumutbare Instandhaltung unterlassen habe“. Das gelang ihm jedoch nicht, er konnte nur beweisen, dass das Asphaltloch bereits längere Zeit vorhanden war.

Lesen Sie auch:
Um diese Überwachungskamera geht es.
Streit unter Nachbarn
Privatkamera darf nicht wahllos Personen filmen
11.08.2025

Das Landesgericht wies als Erstgericht die Klage ab, dies bestätigte das Oberlandesgericht Linz. Der Oberste Gerichtshof wies eine Revision ab. Damit ist die Klagsabweisung rechtskräftig. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Salzburg
SchadenersatzVerletzungE-ScooterHerbst
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.964 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
143.102 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.258 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1769 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1560 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf