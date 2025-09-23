Weltmeisterin Venier: „War ehrlich wie noch nie“

Ihre erste Kritik an Roland Assinger hatte Stephanie Venier am 8. April gegenüber der „Krone“ geäußert: „Die Richtlinien, die Roland Assinger vorgibt, sind oft schwer nachzuvollziehen und nicht mehr zeitgemäß.“ Speziell der Umgangston stieß ihr sauer auf: „Es geht um die Art und Weise, wie – wenn überhaupt – mit uns kommuniziert wird. Wir sind kritikfähig, aber es geht immer um das Wie. Wenn es in die persönliche Ebene geht, viele Mädels plärren, tut das weh.“ Sie wünschte sich „Kommunikation auf Augenhöhe“ und mehr Respekt.