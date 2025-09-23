Vorteilswelt
Botschaft platziert

Weltmeisterin Venier: „War ehrlich wie noch nie“

Ski Alpin
23.09.2025 12:30
Die Kritik von Stephanie Venier an Damen-Cheftrainer Roland Assinger schlug hohe Wellen.
Die Kritik von Stephanie Venier an Damen-Cheftrainer Roland Assinger schlug hohe Wellen.(Bild: Birbaumer Christof)

In der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ hatte Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier jüngst noch einmal ihre Kritik an Damen-Cheftrainer Roland Assinger wiederholt: „Mit dem einmaligen Gespräch ist die Sache noch nicht erledigt. Das geht nicht von heute auf morgen, dafür sind einfach zu viele Sachen vorgefallen. Ich erwarte mir vom Asso, dass er sich konkret zu dem äußert, was ich gesagt habe.“ Die „Krone“ fragte nach: „Frau Venier, hat sich Roland Assinger schon gemeldet?“

Ihre erste Kritik an Roland Assinger hatte Stephanie Venier am 8. April gegenüber der „Krone“ geäußert: „Die Richtlinien, die Roland Assinger vorgibt, sind oft schwer nachzuvollziehen und nicht mehr zeitgemäß.“ Speziell der Umgangston stieß ihr sauer auf: „Es geht um die Art und Weise, wie – wenn überhaupt – mit uns kommuniziert wird. Wir sind kritikfähig, aber es geht immer um das Wie. Wenn es in die persönliche Ebene geht, viele Mädels plärren, tut das weh.“ Sie wünschte sich „Kommunikation auf Augenhöhe“ und mehr Respekt.

