Über 100.000 Euro weg! Mann (36) Opfer von Betrug

Opfer eines schweren Anlagebetrugs wurde ein 36-Jähriger aus Salzburg. Er war in ein längeres Telefongespräch verwickelt worden und führte daraufhin mehrere Überweisungen durch. Seine Bedenken kamen zu spät.
Mitarbeiter einer vermeintlichen Investmentplattform kontaktieren am 18. September einen Mann aus Salzburg. Sie schafften es, den 36-Jährigen in ein längeres Telefongespräch zu verwickeln und ihn zu mehreren Überweisungen zu überreden. Der Salzburger kam dieser Aufforderung nach und führte mehrere Transaktionen durch.
Nach dem Auflegen dämmerte es
Erst nach dem Auflegen dämmerte es dem Mann und es kamen bei ihm Bedenken auf. Er erstattete Anzeige. Insgesamt überwies er eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen.
