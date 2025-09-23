Grazer Rätselbuchautor entdeckt neues Zahlenspiel

Christoph Steinkellner hegte schon immer eine Faszination für Zahlen. Während seines Mathematikstudiums fand er dann heraus, worin seine wahre Leidenschaft liegt: Zahlenrätsel. Er tüftelte so lange an Sudokus und Hidokus (japanisches Logikrätsel), bis er gegen Ende des Studiums sein erstes eigenes Rätselbuch in Händen hielt.