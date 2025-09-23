Grazer Rätselbuchautor entdeckt neues Zahlenspiel

Klartext von Marc Janko: „Es ist so scheinheilig!“
Christoph Steinkellner ist das Gesicht hinter zahlreichen Rätselbüchern und den Sudokus mancher Zeitschrift. Jetzt hat er ein neues Denkspiel entdeckt, das es so noch nirgends gibt.
Christoph Steinkellner hegte schon immer eine Faszination für Zahlen. Während seines Mathematikstudiums fand er dann heraus, worin seine wahre Leidenschaft liegt: Zahlenrätsel. Er tüftelte so lange an Sudokus und Hidokus (japanisches Logikrätsel), bis er gegen Ende des Studiums sein erstes eigenes Rätselbuch in Händen hielt.
