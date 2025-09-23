Vorteilswelt
Für Sudoku-Fans

Grazer Rätselbuchautor entdeckt neues Zahlenspiel

Steiermark
23.09.2025 11:00
Christoph Steinkellner hat fünf Taschenbücher publiziert – „Hidoku Everyday“ ist eines davon.
Christoph Steinkellner hat fünf Taschenbücher publiziert – „Hidoku Everyday“ ist eines davon.(Bild: Fanny Gasser)

Christoph Steinkellner ist das Gesicht hinter zahlreichen Rätselbüchern und den Sudokus mancher Zeitschrift. Jetzt hat er ein neues Denkspiel entdeckt, das es so noch nirgends gibt.

0 Kommentare

Christoph Steinkellner hegte schon immer eine Faszination für Zahlen. Während seines Mathematikstudiums fand er dann heraus, worin seine wahre Leidenschaft liegt: Zahlenrätsel. Er tüftelte so lange an Sudokus und Hidokus (japanisches Logikrätsel), bis er gegen Ende des Studiums sein erstes eigenes Rätselbuch in Händen hielt.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading
