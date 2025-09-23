Ferlach-Kicker ließ fürs Derby Ronaldinho sitzen

In der Kärntner Liga hatte indes ATUS Ferlach vor dem Derby gegen Köttmannsdorf mit Personalproblemen zu kämpfen: Insgesamt zehn Ausfälle verzeichneten die Rosentaler! Deswegen düste Obmann Armin Deomic am Sonntag extra um vier Uhr in der Früh nach Pula (Kro), um Jano Candussi von dort rechtzeitig zum Match zu bringen.