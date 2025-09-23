Ferlach-Kicker ließ fürs Derby Ronaldinho sitzen

Thomas Brezina stellt seine Produktionsfirma ein
Nach Bruch mit ORF
Kärntner-Liga-Klub ATUS Ferlach plagen Personalprobleme. Vor dem Derby gegen Köttmannsdorf wurde ein Kicker extra in Kroatien abgeholt, ein weiterer Spieler ließ sogar Ronaldinho sitzen!
In der Kärntner Liga hatte indes ATUS Ferlach vor dem Derby gegen Köttmannsdorf mit Personalproblemen zu kämpfen: Insgesamt zehn Ausfälle verzeichneten die Rosentaler! Deswegen düste Obmann Armin Deomic am Sonntag extra um vier Uhr in der Früh nach Pula (Kro), um Jano Candussi von dort rechtzeitig zum Match zu bringen.
