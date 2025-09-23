Vorteilswelt
Hintergründe unklar

Feuer am Balkon: Festnahme bei Brandeinsatz

Salzburg
23.09.2025 13:35
Feuer am Balkon eines Mehrparteienwohnhauses in der Erentrudisstraße.
Feuer am Balkon eines Mehrparteienwohnhauses in der Erentrudisstraße.(Bild: Markus Tschepp)

Dienstagvormittag schossen Flammen aus einem Balkon eines Mehrparteienwohnhauses in der Erentrudisstraße in Salzburg. Die Berufsfeuerwehr eilte zum Brandort und löschte. Währenddessen nahm die Polizei einen Mann fest. Über die Hintergründe konnte die Exekutive noch keine Informationen preisgeben.

Auffällige und schwer lesbare Schriftzeichen prangerten am Balkon, wo am Dienstagvormittag von außen sichtbar Flammen aus der Wohnung schossen. Die Berufsfeuerwehr wurde alarmiert und eilte gegen 10.30 Uhr zum Brandherd in der Erentrudisstraße im Salzburger Stadtteil Herrnau. Vor Ort kam es auch zur Festnahme eines Mannes, womöglich der Bewohner der betroffenen Wohnung im obersten Stockwerk des Wohnhauses. 

Unklare Lage
Warum der Mann festgenommen wurde und wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten. Informationen zu den Hintergründen des Brandeinsatzes gibt es noch keine.

Bereits Stunden davor kam es in der Nähe der Erentrudisstraße zu einem weiteren Wohnungsbrand. Auch zu diesem Fall gibt es noch keine genauen Informationen. Unbestätigten Informationen zufolge könnte aber der Brand gelegt worden sein. Die Ermittlungen laufen jedenfalls. 

