Feuer am Balkon: Festnahme bei Brandeinsatz

Auffällige und schwer lesbare Schriftzeichen prangerten am Balkon, wo am Dienstagvormittag von außen sichtbar Flammen aus der Wohnung schossen. Die Berufsfeuerwehr wurde alarmiert und eilte gegen 10.30 Uhr zum Brandherd in der Erentrudisstraße im Salzburger Stadtteil Herrnau. Vor Ort kam es auch zur Festnahme eines Mannes, womöglich der Bewohner der betroffenen Wohnung im obersten Stockwerk des Wohnhauses.

Unklare Lage

Warum der Mann festgenommen wurde und wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten. Informationen zu den Hintergründen des Brandeinsatzes gibt es noch keine.