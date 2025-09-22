Sechs Fahrzeuge bei Einbruch im Pongau gestohlen

Spektakulärer Coup im Pongau (Salzburg): Unbekannte stahlen bei einer Firma sechs Quads samt Zubehör. Der Schaden lag im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge befanden sich in schweren Kisten im Außenbereich. Verpackungen und Eisenteile fanden Polizisten später im nahen Wald.
Ein Firmengelände im Pongau wurde zwischen 20. und 22. September zum Tatort: Unbekannte Täter stahlen sechs Quads, die noch in schweren Transportkisten lagerten. Auch Zubehörteile verschwanden. Der Wert des Diebesguts lag im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Fahrzeuge waren nicht fahrbereit, sondern zerlegt, verpackt.
Täter spurlos verschwunden
Polizisten sicherten Spuren und entdeckten Verpackungen, Eisengestänge und Reste der Kisten. Diese lagen sowohl direkt am Tatort als auch in einem angrenzenden Waldstück. Offensichtlich hatten die Täter dort Material abgeladen, nachdem sie die Quads herausgeholt hatten. Die Ermittlungen der Polizei liefen an. Von den Tätern fehlte vorerst jede Spur.
