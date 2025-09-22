Salzburger fahren mit Auto 11.000 Kilometer

2,81 Milliarden Kilometer pro Jahr waren die Autos von Salzburgs Haushalten laut Statistik Austria im Zeitraum 2023/2024 unterwegs – also neunmal bis zur Sonne und zurück. Potenzial für eine Entlastung sieht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor allem durch Elektrofahrräder.
„Der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel, bei kürzeren Strecken aufs Fahrrad oder auch das Bilden von Fahrgemeinschaften reduzieren die Verkehrsbelastung für Anrainerinnen und Anrainer, verringern Staus und selbst spart man sich so einiges an Geld“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Durch die E-Bikes könnten auch längeren Strecken in die Arbeit zurückgelegt werden. Dafür brauche es vor allem Radwege, um die Sicherheit zu erhöhen.
Im Österreichvergleich steht Salzburg nicht schlecht da und liegt in der Statistik auf dem dritten Platz. Nur Wiener und Tiroler legen weniger Kilometer mit dem Auto zurück.
