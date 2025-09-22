Salzburger fahren mit Auto 11.000 Kilometer

„Der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel, bei kürzeren Strecken aufs Fahrrad oder auch das Bilden von Fahrgemeinschaften reduzieren die Verkehrsbelastung für Anrainerinnen und Anrainer, verringern Staus und selbst spart man sich so einiges an Geld“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Durch die E-Bikes könnten auch längeren Strecken in die Arbeit zurückgelegt werden. Dafür brauche es vor allem Radwege, um die Sicherheit zu erhöhen.