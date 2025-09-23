Frau (46) ohne Schein, dafür mit Drogen am Steuer

Am Montag führte die Polizei auf der Katschberg Bundesstraße (B99) eine Verkehrskontrolle durch. In diese geriet auch eine 46-Jährige. Problem: Sie war ohne Lenkberechtigung unterwegs. Im Zuge der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten auch eine geringe Menge Suchtmittel sicher. Die Österreicherin wies zudem Merkmale einer Beeinträchtigung durch Substanzen auf. Während der Alkotest negativ verlief, verweigerte die Frau einen Drogentest.