Test verweigert

Frau (46) ohne Schein, dafür mit Drogen am Steuer

Salzburg
23.09.2025 08:58
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Katschberg Bundesstraße (B99) wurde eine Österreicherin erwischt, die ohne Lenkberechtigung unterwegs war. Im Zuge dessen wurde die Polizei im Wagen der 46-Jährigen fündig. Einem Test auf Suchtmittel wollte sich die Frau aber nicht unterziehen. 

Am Montag führte die Polizei auf der Katschberg Bundesstraße (B99) eine Verkehrskontrolle durch. In diese geriet auch eine 46-Jährige. Problem: Sie war ohne Lenkberechtigung unterwegs. Im Zuge der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten auch eine geringe Menge Suchtmittel sicher. Die Österreicherin wies zudem Merkmale einer Beeinträchtigung durch Substanzen auf. Während der Alkotest negativ verlief, verweigerte die Frau einen Drogentest. 

Lesen Sie auch:
In Wals wurde der Raser erwischt.
Bei erlaubten 50 km/h
Raser war mit 97 km/h in Wals unterwegs
22.09.2025

Fahrzeugschlüssel weg
Da die Lenkberechtigung ohnehin nicht vorhanden war, nahm die Polizei der Frau die Fahrzeugschlüssel ab. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Salzburg und an die BH Tamsweg folgen. 

