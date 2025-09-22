Wals-Grünau fährt bei Torhüterfrage zweigleisig

Einen „Einser-Goalie“ gibt es Regionalliga-Klub Wals-Grünau nicht, Valerian Rehrl und Sebastian Künstner teilen sich den Job zwischen den Pfosten. Trainer Christoph Knaus will beiden Spielzeit geben. Im Gegensatz zu vielen Westligisten wechselt auch Bischofshofen durch.
Als Torhüter hat man es oft schwer. Meistens gibt es eine klare Nummer eins, der zweite Goalie kommt im Normalfall fast nie zum Zug. Nach dem Abgang von Alexander Strobl fährt Westligist Wals-Grünau heuer aber zweigleisig. Um einerseits Klub-Urgestein Valerian Rehrl (hat nie bei einem anderen Verein gespielt) Spielpraxis zu geben, und andererseits Nachwuchstalent Sebastian Künstner auszubilden, wird gewechselt. „Wir haben das mit beiden offen so kommuniziert“, erklärt Trainer Christoph Knaus.
Wir sind top zufrieden, sind froh, solche Tormänner zu haben
Christoph Knaus
So bekommt jeder einen Block an Spielen. Für sechs Partien darf jetzt Ex-Bullen-Akademiker Künstner ran, in den fünf darauffolgenden Rehrl. „Wir sind top zufrieden, sind froh, solche Tormänner zu haben.“
Viele weitere Westligisten setzen indes auf eine klare Nummer eins: Seekirchen (Heuberger), Kuchl (Kühleitner), St. Johann (Wallinger). Nur Bischofshofen wechselte – aus unterschiedlichen Gründen – ebenfalls durch. Derzeit steht auch bei den Pongauern mit Alexander Hillebrand ein Bulle im Tor, der als Kooperationsspieler von Liefering gekommen ist. Gestern schloss indes Kuchl die Westliga-Runde ab. Die Tennengauer unterlagen in Innsbruck bei Reichenau mit 1:4.
