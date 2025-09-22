Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionalliga West

Wals-Grünau fährt bei Torhüterfrage zweigleisig

Salzburg
22.09.2025 20:00
Nach Alexander Strobls Abgang fährt Grünau zweigleisig.
Nach Alexander Strobls Abgang fährt Grünau zweigleisig.(Bild: Tröster Andreas)

Einen „Einser-Goalie“ gibt es Regionalliga-Klub Wals-Grünau nicht, Valerian Rehrl und Sebastian Künstner teilen sich den Job zwischen den Pfosten. Trainer Christoph Knaus will beiden Spielzeit geben. Im Gegensatz zu vielen Westligisten wechselt auch Bischofshofen durch. 

0 Kommentare

Als Torhüter hat man es oft schwer. Meistens gibt es eine klare Nummer eins, der zweite Goalie kommt im Normalfall fast nie zum Zug. Nach dem Abgang von Alexander Strobl fährt Westligist Wals-Grünau heuer aber zweigleisig. Um einerseits Klub-Urgestein Valerian Rehrl (hat nie bei einem anderen Verein gespielt) Spielpraxis zu geben, und andererseits Nachwuchstalent Sebastian Künstner auszubilden, wird gewechselt. „Wir haben das mit beiden offen so kommuniziert“, erklärt Trainer Christoph Knaus.

Zitat Icon

Wir sind top zufrieden, sind froh, solche Tormänner zu haben

Christoph Knaus

So bekommt jeder einen Block an Spielen. Für sechs Partien darf jetzt Ex-Bullen-Akademiker Künstner ran, in den fünf darauffolgenden Rehrl. „Wir sind top zufrieden, sind froh, solche Tormänner zu haben.“

Lesen Sie auch:
Die Westliga kämpft mit einem enormen Zuschauerrückgang.
Alarmierend!
50 Prozent weniger Fans in der Westliga
22.09.2025

Viele weitere Westligisten setzen indes auf eine klare Nummer eins: Seekirchen (Heuberger), Kuchl (Kühleitner), St. Johann (Wallinger). Nur Bischofshofen wechselte – aus unterschiedlichen Gründen – ebenfalls durch. Derzeit steht auch bei den Pongauern mit Alexander Hillebrand ein Bulle im Tor, der als Kooperationsspieler von Liefering gekommen ist. Gestern schloss indes Kuchl die Westliga-Runde ab. Die Tennengauer unterlagen in Innsbruck bei Reichenau mit 1:4.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
136.383 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
135.226 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Adabei Österreich
Kratky: „Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“
103.004 mal gelesen
Robert Kratky kämpft sich Schritt für Schritt ins Leben nach dem Wecker zurück.
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1843 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1467 mal kommentiert
Innenpolitik
Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung
1316 mal kommentiert
Die neue Parteichefin Gewessler zeigt sich selbstbewusst.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf