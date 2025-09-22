Wals-Grünau fährt bei Torhüterfrage zweigleisig

Als Torhüter hat man es oft schwer. Meistens gibt es eine klare Nummer eins, der zweite Goalie kommt im Normalfall fast nie zum Zug. Nach dem Abgang von Alexander Strobl fährt Westligist Wals-Grünau heuer aber zweigleisig. Um einerseits Klub-Urgestein Valerian Rehrl (hat nie bei einem anderen Verein gespielt) Spielpraxis zu geben, und andererseits Nachwuchstalent Sebastian Künstner auszubilden, wird gewechselt. „Wir haben das mit beiden offen so kommuniziert“, erklärt Trainer Christoph Knaus.