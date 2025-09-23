Sicher allein reisen! Was Frauen beachten sollen

„Nein, das kannst du unmöglich machen. Das ist alleine doch viel zu gefährlich!“ Es ist noch nicht allzu lange her, dass Sätze wie diese, wie ein Mantra gepredigt wurden. Mutig, riskant und abenteuerlustig – so wurden Frauen beschrieben, die alleine die Welt erkundet haben. Mittlerweile ist das schon fast normal. Denn über die Hälfte der Frauen weltweit haben schon mindestens einmal alleine eine Reise unternommen. Solo-Reisen liegen also im Trend. Dennoch sollte man einige Tipps beherzigen, damit „Frau“ vor bösen Überraschungen gefeit ist.