Raser mit 178 km/h bei 100er erwischt: Pkw ist weg

Aufs Bett gedrückt
Die Salzburger Polizei hat das nächste Raser-Auto eingezogen: Ein albanischer Pkw-Lenker (27) war bereits am Montagnachmittag über die Tauernautobahn gerast – mit bis zu 178 km/h bei erlaubtem Tempo 100.
Beamte erwischten den Schnellfahrer auf der A10 im Gemeindegebiet von St. Michael im Lungau. Sie hoben eine Sicherheitsleistung vom 27-Jährigen ein und nahmen das Fahrzeug des Mannes vorläufig in Beschlag.
Zweite Beschlagnahme in zwei Tagen
Erst am Sonntag war ein kosovarischer Raser in der Innsbrucker Bundesstraße beim Rasen erwischt worden: mit 125 km/h im 50er-Bereich. Sein Fahrzeug wurde ebenfalls von der Polizei vorläufig eingezogen.
