Money-Boy-Clique will im Forsthaus für Swag sorgen

Heiße Beats und krasse Lines: Mit Rap-Ikone Money Boy haben Ferry & Marvin schon den Swag aufgedreht. Nun wollen sie als Party-Crew das „Forsthaus Rampensau“ übernehmen.
Es wird immer voller im „Forsthaus Rampensau“ – und mit diesem Duo ist der Gute-Laune-Faktor garantiert. Ob Reality-TV oder Musik-Himmel: Ferry sorgte bereits durch seine Auftritte einem Dating-Format für jede Menge Aufmerksamkeit im TV. Aber auch musikalisch macht er sich als „The Ji“ einen Namen.
Wollen „mit Getränk in der Hand chillen“
An seiner Seite steht sein langjähriger Freund Marvin, der mit Leidenschaft die Rap- und Party-Szene prägt. Ihr Ziel im „Forsthaus Rampensau“? Natürlich den Gewinn mit nach Hause nehmen, aber vor allem ihrem Namen als Party-Crew alle Ehre machen.
„Ich mache Rap und Reality, beides mit Herzblut und für die Kohle. Main Focus: Turn Up!“, erklärt Ferry vor dem Einzug. Marvin ergänzt: „Ferry fragte, ob ich Bock auf Reality-TV hab. Hab ich! Wir wollen definitiv gewinnen - aber fair. Wir möchten da drin eine fantastische Zeit haben, mit einem Getränk in der Hand chillen und am Schluss mit dem Siegerscheck rausgehen. That’s it!“
Mit ihrer energiegeladenen und humorvollen Art versprechen Ferry und Marvin, das „Forsthaus Rampensau“ ordentlich aufzumischen.
Schon acht Paare startklar
Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, Ex- „Match in Paradise“-Couple Sabrina & Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & ihrem Freund Tobi, sind Ferry und Marvin das achte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.
Schaffen sie es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Das wird sich ab 16. Oktober auf JOYN & ATV zeigen.
