Money-Boy-Clique will im Forsthaus für Swag sorgen

„Ich mache Rap und Reality, beides mit Herzblut und für die Kohle. Main Focus: Turn Up!“, erklärt Ferry vor dem Einzug. Marvin ergänzt: „Ferry fragte, ob ich Bock auf Reality-TV hab. Hab ich! Wir wollen definitiv gewinnen - aber fair. Wir möchten da drin eine fantastische Zeit haben, mit einem Getränk in der Hand chillen und am Schluss mit dem Siegerscheck rausgehen. That’s it!“