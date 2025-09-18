„Militante Veganerin“ will Forsthaus aufmischen

„Werden uns wohl nicht nur Freunde machen“

Den Schritt ins Reality-TV wagt Raffaela nun gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Tobi, der ebenfalls veganer Influencer ist. „Wir haben was im Hirn, sind sportlich und Veganer. Wir werden uns da drin wohl nicht nur Freunde machen“, sind sich die beiden vor dem Einzug sicher.