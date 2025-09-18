Vorteilswelt
Das wird heftig!

„Militante Veganerin“ will Forsthaus aufmischen

Adabei Österreich
18.09.2025 06:00
Die „militante Veganerin“ Raffaela und ihr Freund Tobi wollen die Forsthaus-Kandidaten ...
Die „militante Veganerin“ Raffaela und ihr Freund Tobi wollen die Forsthaus-Kandidaten kulinarisch bekehren.(Bild: ATV/Harald Weinkum)

Das wird Diskussionen geben: Die polarisierende Influencerin und Aktivistin Raffaela, bekannt als „militante Veganerin“, zieht mit ihrem Lebensgefährten Tobi ins „Forsthaus Rampensau“. 

Sie macht Millionen Klicks mit ihren hitzigen Diskussionen und kompromisslosen Botschaften: Raffaela sorgt als „militante Veganerin“ mit Social-Media-Videos regelmäßig für Aufsehen. Ihre Mission? Dem Tierleid ein Ende setzen, die Menschheit veganisieren. Dafür scheut sie keine Konfrontationen.

„Werden uns wohl nicht nur Freunde machen“
Den Schritt ins Reality-TV wagt Raffaela nun gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Tobi, der ebenfalls veganer Influencer ist. „Wir haben was im Hirn, sind sportlich und Veganer. Wir werden uns da drin wohl nicht nur Freunde machen“, sind sich die beiden vor dem Einzug sicher.

Kühe werden bei Tobi und Raffaela nur gestreichelt, nicht gegessen. Im Forsthaus wollen sie für ...
Kühe werden bei Tobi und Raffaela nur gestreichelt, nicht gegessen. Im Forsthaus wollen sie für die Kandidaten auch vegan kochen.(Bild: ATV/Harald Weinkum)

Ihre gemeinsame Geschichte ist geprägt von Aktivismus, Straßenaktionen und dem festen Glauben an eine bessere Welt – ganz ohne Tierleid. Auf der Kärntner Alm wollen sie vor allem eines: überzeugen. Und das nicht nur bei den Spielen, sondern auch bei der Konkurrenz.

Vegane Gerichte für Almbewohner
„Ich möchte im Forsthaus für die anderen vegan kochen. Dann sehen sie, dass Essen ohne Tiermord und Ausbeutung nicht nur möglich, sondern menschlich notwendig ist“, sagt Raffaela.

Tobi fügt hinzu: „Ich habe schon eine Menge Ausreden gehört, warum Menschen angeblich Tierprodukte brauchen. Fakt ist: Keine dieser ,Begründungen‘ rechtfertigt den Missbrauch von Tieren. Nicht vegan sein ist schwach!“

Bunte Promi-Runde
Ob ihre Botschaft bei den anderen Bewohnern ankommen, oder ob es zum Showdown kommen wird? Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, dem Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, den Ex-Lovern Sabrina & Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica & Linda sowie Lagerfeld-Muse Carmen & Künstler Herbert sind Raffaela & Tobi das siebte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.

Schaffen sie es sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und den Titel nachhause zu holen? Das wird sich ab 16. Oktober auf JOYN & ATV zeigen. 

