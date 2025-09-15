Lagerfeld-Muse Carmen Kreuzer zieht ins Forsthaus

„Nur er ist so verrückt“

An ihrer Seite: Künstler, Freund und Rekordhalter Herbert Wallner. Sein spektakulärstes Werk brachte ihn ins Guinness-Buch der Rekorde: das längste Bild der Welt mit einer Länge von 200 Metern. „Ich hab‘ mich neun Monate abgeschottet, um mein Rekordkunstwerk zu erschaffen. Da halte ich auch zwei Wochen unter ein paar Wahnsinnigen aus“, meint Wallner lachend.