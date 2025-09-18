Zeitung für die Menschen, direkt bei den Menschen

Fünf Jahre werkt die „Krone“ mit einer eigenen Redaktion im Burgenland: Das wurde in Eisenstadt entsprechend gefeiert!
Mehr Regionalität geht fast nicht. Seit fünf Jahren bereits arbeitet die „Krone“ mit einem eigenen Team im Burgenland. Die Redaktion, sie befindet sich in der Landeshauptstadt Eisenstadt, schwärmt tagtäglich ins ganze Bundesland aus, um für die Menschen zu berichten, aber noch viel wichtiger, um auch bei den Menschen tatsächlich zu sein.
Gratulationen zu den ersten fünf Jahren gab es bei der Feierstunde von „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, der bei der Feier nochmals den Einsatz des Teams unterstrich sowie vom Geschäftsführenden „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini.
„Durch unser Büro in Eisenstadt konnten wir die regionale Berichterstattung in den vergangenen fünf Jahren deutlich ausweiten“, meinte auch „Krone“-Burgenland-Redaktionsleiter Philipp Wagner. „Wir bedanken uns bei unseren Lesern, die mit uns diesen Weg mitgegangen sind und ihn damit bestätigt haben.“
Weitere Eindrücke vom „Krone“-Fest zum Durchklicken:
Das taten unter anderem auch: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner, Burgenland-Energie-Chef Stephan Sharma, Medienmanager Hans Mahr, Magier Sven Alexiuss, Zauberstimme Die Mayerin, Mörbisch-Intendant Alfons Haider und Filmregisseur Norbert Blecha.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.