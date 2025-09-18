Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Burgenland

Zeitung für die Menschen, direkt bei den Menschen

Adabei Österreich
18.09.2025 20:04
Feierte: Die Redaktion der „Krone“-Burgenland um Ressortleiter Philipp Wagner (4. v. li.)
Feierte: Die Redaktion der „Krone“-Burgenland um Ressortleiter Philipp Wagner (4. v. li.)(Bild: Reinhard Judt)

Fünf Jahre werkt die „Krone“ mit einer eigenen Redaktion im Burgenland: Das wurde in Eisenstadt entsprechend gefeiert!

0 Kommentare

Mehr Regionalität geht fast nicht. Seit fünf Jahren bereits arbeitet die „Krone“ mit einem eigenen Team im Burgenland. Die Redaktion, sie befindet sich in der Landeshauptstadt Eisenstadt, schwärmt tagtäglich ins ganze Bundesland aus, um für die Menschen zu berichten, aber noch viel wichtiger, um auch bei den Menschen tatsächlich zu sein.

Geballte „Krone“-Ladung rund um Landeschef Hans Peter Doskozil (2.v.l.): Geschäftsführer Gerhard ...
Geballte „Krone“-Ladung rund um Landeschef Hans Peter Doskozil (2.v.l.): Geschäftsführer Gerhard Valeskini, Chefredakteur Klaus Herrmann, Herausgeber Christoph Dichand, Tierlady Maggie Entenfellner und Ressortleiter Philipp Wagner (v.l.).(Bild: Urbantschitsch Mario)

Gratulationen zu den ersten fünf Jahren gab es bei der Feierstunde von „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, der bei der Feier nochmals den Einsatz des Teams unterstrich sowie vom Geschäftsführenden „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini.

Filmemacher Norbert Blecha und Adi Hirschal (re.)
Filmemacher Norbert Blecha und Adi Hirschal (re.)(Bild: Urbantschitsch Mario)
Maggie Entenfellner glänzte charmant mit Alfons Haider.
Maggie Entenfellner glänzte charmant mit Alfons Haider.(Bild: Reinhard Judt)

„Durch unser Büro in Eisenstadt konnten wir die regionale Berichterstattung in den vergangenen fünf Jahren deutlich ausweiten“, meinte auch „Krone“-Burgenland-Redaktionsleiter Philipp Wagner. „Wir bedanken uns bei unseren Lesern, die mit uns diesen Weg mitgegangen sind und ihn damit bestätigt haben.“

Weitere Eindrücke vom „Krone“-Fest zum Durchklicken:

Zum Wohl! Sängerin Ulrike Mayer alias „Die Mayerin“ mit Isabella Gabor von der ...
Zum Wohl! Sängerin Ulrike Mayer alias „Die Mayerin“ mit Isabella Gabor von der Musikkabarettgruppe „Die Duetten“.(Bild: Reinhard Judt)
Csello-Mühle-Eigentümerpaar Mario und Ulrike Müller mit Magier und Großillusionist Sven Alexiuss ...
Csello-Mühle-Eigentümerpaar Mario und Ulrike Müller mit Magier und Großillusionist Sven Alexiuss mit seiner Frau.(Bild: Reinhard Judt)
Die Musikkaberettisten Flo & Wisch sorgten bei den Gästen mit einer kleinen Showeinlage für ...
Die Musikkaberettisten Flo & Wisch sorgten bei den Gästen mit einer kleinen Showeinlage für Unterhaltung zwischendurch.(Bild: Reinhard Judt)
Georg Pehm, Geschäftsführer der Hochschule Burgenland, mit Landesholding-Kommunikationschef ...
Georg Pehm, Geschäftsführer der Hochschule Burgenland, mit Landesholding-Kommunikationschef Matthias Schrom(Bild: Urbantschitsch Mario)
Altlandeshauptmann Hans Niessl kam mit dem einstigen Vize Franz Steindl. Mit dabei auf dem Foto: ...
Altlandeshauptmann Hans Niessl kam mit dem einstigen Vize Franz Steindl. Mit dabei auf dem Foto: „Weinpapst“ Herbert Oschep.(Bild: Reinhard Judt)
„Servus und Hallo!“ Bestens gelaunt mischte sich Landesrat Heinrich Dorner unter die ...
„Servus und Hallo!“ Bestens gelaunt mischte sich Landesrat Heinrich Dorner unter die Gratulanten. Interessiert lauschte er den Festreden.(Bild: Urbantschitsch Mario)
In der Menge der Gäste gesichtet: Wirtschafts- und Soziallandesrat Leonhard Schneemann mit ...
In der Menge der Gäste gesichtet: Wirtschafts- und Soziallandesrat Leonhard Schneemann mit Top-Anwalt Thomas Schreiner(Bild: Urbantschitsch Mario)
Burgenland-Energie-Chef Stephan Sharma, „Krone“-Werbeberater Philipp Malits, Spitalssprecherin ...
Burgenland-Energie-Chef Stephan Sharma, „Krone“-Werbeberater Philipp Malits, Spitalssprecherin Carla Schmirl, Charity-Fürstin Agnes Ottrubay, Wirtschaftskammer-Boss Andreas Wirth, Philipp Wagner und OSG-Chef Alfred Kollar (v.l.n.r.)(Bild: Urbantschitsch Mario)
Die Jubiläumstorte war nicht die einzige, die angeschnitten wurde.
Die Jubiläumstorte war nicht die einzige, die angeschnitten wurde.(Bild: Reinhard Judt)
Anregende Gespräche führten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, seine Vertreterin Anja ...
Anregende Gespräche führten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, seine Vertreterin Anja Haider-Wallner und Medienmanager Hans Mahr.(Bild: Reinhard Judt)
Landespolizeidirektor Martin Huber, Militärkommandant Gernot Gasser
Landespolizeidirektor Martin Huber, Militärkommandant Gernot Gasser(Bild: Reinhard Judt)
Polit-Urgestein Manfred Kölly, Weinbau-Präsident Aandreas Liegenfeld und Rusts Stadtchef Gerold ...
Polit-Urgestein Manfred Kölly, Weinbau-Präsident Aandreas Liegenfeld und Rusts Stadtchef Gerold Stagl(Bild: Reinhard Judt)
ÖVP-Chef und Nationalratsabgeordneter Christoph Zarits mit Gattin Evelyn
ÖVP-Chef und Nationalratsabgeordneter Christoph Zarits mit Gattin Evelyn(Bild: Urbantschitsch Mario)

Das taten unter anderem auch: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner, Burgenland-Energie-Chef Stephan Sharma, Medienmanager Hans Mahr, Magier Sven Alexiuss, Zauberstimme Die Mayerin, Mörbisch-Intendant Alfons Haider und Filmregisseur Norbert Blecha.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BurgenlandEisenstadt
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
„Wir können unser Glück kaum fassen“
Süße Baby-News
„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
241.158 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
136.570 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
135.174 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1601 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1231 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1011 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Adabei Österreich
„Krone“-Burgenland
Zeitung für die Menschen, direkt bei den Menschen
Dirndl-Hingucker
Opulenter TV-Akt: Wenn Heidi Klum zum Fest lädt
„Acht Gläser Wein“
Andi Knoll: Handschellen-Video sorgt für Wirbel
Auktion startet bald
Helmut Bergers Nachlass kommt unter den Hammer
Buchveröffentlichung
Philipp Jelinek: Diese Zinsen gibt dir keiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf