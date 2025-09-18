Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler

Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die wissen wollen, was der luxuriöse Trip in die Staaten gekostet hat, den sie bezahlen müssen. Der Sozialdemokrat verweigert dazu jede Aussage. (Bild: Screenshot/instagram.com/andi_babler)