Bitter! Aleksander Kilde startet NICHT in Wengen

Ein ganz Großer, der fehlen wird: Aleksander Kilde verzichtet auf einen Start in Wengen! Wie der Norweger am Montag via Instagram mitteilt, kommt das Rennwochenende in der Schweiz für ihn, zwei Jahre nach seinem schweren Sturz, „noch etwas zu früh“ …
Im Jänner 2024 hatte Kilde bei der alpinen Weltcup-Abfahrt auf dem Lauberhorn im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige schlitzte sich den Unterschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung.
Kilde musste am Knie und an der Schulter operiert werden, eine Blutvergiftung verlangsamte seinen Heilungsverlauf zusätzlich. Der Norweger gab erst Ende November des Vorjahres beim Super-G in Copper Mountain sein Comeback.
„Dieses Jahr ist es einfach noch etwas zu früh!“
Nun schrieb er vor dem Rennen in Wengen: „Dieses Jahr ist es einfach noch etwas zu früh. In diesem Sport sagen wir oft, dass das beste Training das Rennen selbst ist, und das kann auch stimmen. Aber in dieser Phase meines Comebacks ist die Zeit nicht gut genutzt, einen ganzen Tag für nur einen Lauf zu opfern, der außerdem mit einem erheblichen logistischen Aufwand verbunden ist.“ Stattdessen wolle er sich auf Trainingstage fokussieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.