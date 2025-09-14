Andreas Babler: Hier lehnt Ihre Pensionskürzung

Unser Kasperl der Woche: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gibt in New York Geld aus ...
Saurer Apfel für die Österreicher, Big Apple für Andreas Babler. Während daheim einem Drittel der Österreicher die Pension gekürzt wird, verpennt Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) die Verhandlungen ausgerechnet in einer Stadt, die niemals schläft.
Die Carrie Bradshaw der österreichischen Innenpolitik postet lustige Videos aus New York, plaudert mit einer Senatorin über leistbares Wohnen und informiert über seinen „sehr intensiven Tag in Washington D.C.“.
Vor allem seine „Einschätzung zur Zinspolitik der USA“ sei dort von Interesse gewesen. Woody-Allen-Humor vom Feinsten.
Babler, der seiner Zeit oft hinten nach ist, durch die Zeitverschiebung dieses Mal sogar offiziell, haut über dem großen Teich das Geld aus dem Fenster, während der Bevölkerung daheim das Wasser bis zum Hals steht. Der Vizekanzler mit dem Kasperl-Dauer-Abo.
Kommentare
