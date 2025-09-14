Vorteilswelt
Kasperl der Woche

Andreas Babler: Hier lehnt Ihre Pensionskürzung

Wien
14.09.2025 16:00
Wenn Sie sich fragen, wo das Steuergeld ist: hier bei Babler
Wenn Sie sich fragen, wo das Steuergeld ist: hier bei Babler(Bild: Instagram/Andreas Babler)

Unser Kasperl der Woche: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gibt in New York Geld aus ...

0 Kommentare

Saurer Apfel für die Österreicher, Big Apple für Andreas Babler. Während daheim einem Drittel der Österreicher die Pension gekürzt wird, verpennt Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) die Verhandlungen ausgerechnet in einer Stadt, die niemals schläft.

Die Carrie Bradshaw der österreichischen Innenpolitik postet lustige Videos aus New York, plaudert mit einer Senatorin über leistbares Wohnen und informiert über seinen „sehr intensiven Tag in Washington D.C.“.

Die echte Carrie Bradshaw
Die echte Carrie Bradshaw(Bild: AP/Craig Blankenhorn)

Vor allem seine „Einschätzung zur Zinspolitik der USA“ sei dort von Interesse gewesen. Woody-Allen-Humor vom Feinsten.

Lesen Sie auch:
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bei einer Amtsreise in Israel im Juni – hier bei einer ...
Keine „Jetset-Beate“
Darum hob Meinl-Reisinger in der Business-Class ab
14.09.2025
„Krone“-Kommentar
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
14.09.2025

Babler, der seiner Zeit oft hinten nach ist, durch die Zeitverschiebung dieses Mal sogar offiziell, haut über dem großen Teich das Geld aus dem Fenster, während der Bevölkerung daheim das Wasser bis zum Hals steht. Der Vizekanzler mit dem Kasperl-Dauer-Abo.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Wien
