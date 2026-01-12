Befürchten Sie weitere Abgänge, Herr Ingolitsch?

Beim Trainingslager in Andalusien nahm sich Fabio Ingolitsch Zeit für das große „Krone“-Interview. Der neue Sturm-Trainer plauderte über die Vorbereitung, sein Spielsystem, mögliche Abgänge, Familie und warum er schon als Kind aus Graz Fanartikel der Schwarzen bekommen hat.
„Krone“: Herr Ingolitsch – im Camp war Halbzeit. Wie sind Sie zufrieden, alle Inhalte umgesetzt bislang?
Fabio Ingolitsch: Ja, auf jeden Fall zufrieden. Wir haben hier hervorragende Bedingungen, sind super untergebracht, haben eine super Hotelanlage und mit dem Platz am Marbella Football Center super Gegebenheiten. Am Platz sind wir gerade dabei zu versuchen, unsere neue Struktur in die Mannschaft einzubringen, dazu versuchen wir natürlich auch athletisch so zu arbeiten, dass wir unsere intensive Spielweise vorantreiben können. Und der dritte Punkt ist ganz klar, dass man in einem Trainingslager schaut, dass man im Teambuilding zusammenwächst, dass man Initiativen setzt, damit die Mannschaft näher zusammenrückt.
