Kriminelle Jugendliche wurden vor Gericht ermahnt

„Ohne Arbeit und ohne Kurswechsel landen Sie irgendwann im Gefängnis – das wollen weder Sie noch wir“, eröffnete Richter Dietmar Nußbaumer die Verhandlung gegen die beiden 18 und 19 Jahre alten Angeklagten. Dem Älteren wurde vorgeworfen, am 18. September einen E-Scooter gestohlen sowie Kennzeichen fremder Autos abmontiert und verwendet zu haben. Sein ebenfalls arbeitsloser Komplize musste sich wegen Beteiligung am Diebstahl verantworten.