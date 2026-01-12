Vorteilswelt
Duell beim Nachtslalom

Mikaela Shiffrin ist in Flachau scharf auf Rache

Ski Alpin
12.01.2026 18:30
In Kranjska Gora siegte Camille Rast (re.), Mikaela Shiffrin ist in Flachau heiß auf Revanche.
In Kranjska Gora siegte Camille Rast (re.), Mikaela Shiffrin ist in Flachau heiß auf Revanche.(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)

Am Dienstag erfolgt der Auftakt in den alpinen Klassiker-Monat Jänner in Flachau mit dem Nachtslalom der Damen und dem Mega-Zweikampf zwischen der amerikanischen Rekordfahrerin Mikaela Shiffrin und und ihrer Schweizer Herausforderin Camille Rast – und Mika sinnt auf Rache.

Die Königin der Nacht. Die vielleicht schwierigste Sopran-Arie auf der Opernbühne. Aus der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Die den eigentlichen Namen „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ trägt – und daher auch als „Rache-Arie“ bezeichnet wird.

Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
