„Tricky Niki“-Porträt

Magie-Staatsmeister: „Leid ein Stück wegzaubern“

Burgenland
19.09.2025 07:00
„Tricky Niki“ mit Drache Emil. Auch Faultier Diego und Affe Luigi hat er mit im Gepäck. Karten ...
„Tricky Niki" mit Drache Emil. Auch Faultier Diego und Affe Luigi hat er mit im Gepäck. Karten für die Vorstellung in Mörbisch (Beginn ist 20 Uhr) kosten 38 Euro. Sie sind über www.ticketwilli.com erhältlich.

Wer Zauberer, Bauchredner und Comedian „Tricky Niki“ noch nie erlebt hat, sollte am Freitag nach Mörbisch am Neusiedler See schauen. Dort lässt der vierfache Zauberstaatsmeister die Puppen tanzen. In der „Krone“ spricht er über seine bewegende Familiengeschichte, seine Erschöpfungsdepression und neue Jobpläne.

„Jeder, der ein Foto von mir aus meiner Zeit beim Bundesheer sieht, glaubt, dass Österreich eine Kinderarmee hat“, scherzt Nikolas Sedlak alias „Tricky Niki“ (50) in Anspielung auf seine Körpergröße. Bei seiner Geburt misst der Perchtoldsdorfer keine 50 Zentimeter. Später behauptet er, das Gardemaß von 1,70 Meter erreicht zu haben. Viele halten bereits das für einen Witz.

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Burgenland
