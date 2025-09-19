Magie-Staatsmeister: „Leid ein Stück wegzaubern“

„Jeder, der ein Foto von mir aus meiner Zeit beim Bundesheer sieht, glaubt, dass Österreich eine Kinderarmee hat“, scherzt Nikolas Sedlak alias „Tricky Niki“ (50) in Anspielung auf seine Körpergröße. Bei seiner Geburt misst der Perchtoldsdorfer keine 50 Zentimeter. Später behauptet er, das Gardemaß von 1,70 Meter erreicht zu haben. Viele halten bereits das für einen Witz.