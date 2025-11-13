Vorteilswelt
Dreiste Masche

Betrüger erleichterten Seniorin um 55.000 Euro

Salzburg
13.11.2025 13:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: terovesalainen - stock.adobe.com)

Wieder hat sich in Salzburg ein Fall von Phishing-Betrug zugetragen. Eine 63-jährige Frau wurde von Betrügern über SMS-Nachrichten und telefonisch überlistet. Daraufhin verlor die Dame nicht weniger als 55.000 Euro.

0 Kommentare

Via SMS wurde eine Salzburgerin am 10. November  informiert, dass sie ihre ID-Austria erneuern müsse. Die Frau gab daraufhin teilweise Daten auf einer Website ein, ehe diese nicht mehr verfügbar war. Zwei Tage später wurde die 63-Jährige von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert. Während des Telefonats nannte der Unbekannte den Namen der Bankbetreuerin der Frau, wodurch weiter Vertrauen aufgebaut wurde.

Im Weiteren machte der Anrufer auf ungewöhnliche Kontobewegungen aufmerksam. Zum Blockieren dieser ist es notwendig, TAN-Codes zu bestätigen. Dadurch wurden in weiterer Folge mehrere Transaktionen freigegeben, wodurch ein Schaden von über 55.000 Euro entstand.

Tipps der Kriminalprävention
Phishing bedeutet das Abfischen sensibler Daten wie Passwörter, Bank- oder Kreditkartendaten über gefälschte Webseiten, E-Mails, SMS oder Telefonanrufe. Die Folge liegen oft Schäden im fünf- bis sechsstelligen Bereich, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen treffen können. Das Bundeskriminalamt empfiehlt daher:
• Folgen Sie keinen Links in E-Mails oder SMS, die zur Eingabe persönlicher Daten auffordern.
• Geben Sie niemals Passwörter, TANs oder Ausweiskopien an unbekannte Absender weiter.
• Nutzen Sie ausschließlich offizielle Apps und Webseiten von Banken, Post oder Dienstleistern.
• Bei Verdacht kontaktieren Sie sofort Ihre Bank, den angeblichen Absender oder die Polizei.

Salzburg

