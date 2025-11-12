Im Rausch Polizei angerufen und Notlage erfunden

Beim Prozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht legte der Angeklagte ein Geständnis ab. Der Anklage nach musste er sich unter anderem wegen „Missbrauch von Notzeichen“ erklären: An jenem August-Tag hatte der Mann stark betrunken die Polizei angerufen und dabei einen Messer-Angriff auf ihn vorgetäuscht. Später bedrohte er bei einer Pizzeria selbst Jugendliche – offenbar selbst mit einem Messer. Und auch gegenüber Polizisten verhielt er sich aggressiv.