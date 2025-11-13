Neue Weltcup-Chance für junge Skifahrerin

Die alpine Skifahrerin Victoria Palla darf sich in der neuen Saison wieder im Weltcup beweisen. Die Pinzgauerin startet in Levi (Fin) und im heimischen Gurgl. Was sie sich für heuer vornimmt.
Die bisherigen Weltcupauftritte der Pinzgauer Skifahrerin Victoria Palla waren nicht von Erfolg geprägt. Sechsmal ist sie nicht im Ziel angekommen, zweimal hat sich die Slalomfahrerin nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Doch wie bei allen anderen Fahrerinnen gilt: In der neuen Saison beginnt jeder bei null. Für die Slalom-Asse startet der Kampf um Weltcuppunkte Samstag traditionell in Levi (Fin).
Gute Vorbereitung stimmt positiv
Dort sowie eine Woche später in Gurgl darf sich auch die seit 2017 für Großbritannien startende Palla beweisen. „Im Sommer waren wir in Neuseeland und ich hatte dort eine gute Vorbereitung“, ist die Zellerin für den Auftakt positiv gestimmt. Danach steigt sie in den Europacup um, kann sich dort mit guten Resultaten wieder für die höchste Ebene empfehlen. Schärfste Konkurrentin dabei ist ihre Teamkollegin Reece Bell.
Ein großes Projekt heuer ist eine zweite Disziplin: „Ich möchte mich auch im Riesenslalom weiterentwickeln, dort den nächsten Schritt machen.“ Dafür möchte Palla in FIS-Rennen Fuß fassen und sich langsam daran gewöhnen. „Der genaue Plan ergibt sich dann im Verlauf der Saison – je nachdem wie die Rennen und Training verlaufen“, sagt die 24-Jährige.
