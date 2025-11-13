Neue Weltcup-Chance für junge Skifahrerin

Gute Vorbereitung stimmt positiv

Dort sowie eine Woche später in Gurgl darf sich auch die seit 2017 für Großbritannien startende Palla beweisen. „Im Sommer waren wir in Neuseeland und ich hatte dort eine gute Vorbereitung“, ist die Zellerin für den Auftakt positiv gestimmt. Danach steigt sie in den Europacup um, kann sich dort mit guten Resultaten wieder für die höchste Ebene empfehlen. Schärfste Konkurrentin dabei ist ihre Teamkollegin Reece Bell.