Umgekippter Anhänger verlor komplette Futterladung

Am Mittwoch um 18.44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in Schwarzach (Salzburg) beordert. Die Einsatzkräfte stellten auf Höhe des Mauttunnels auf der B311 fest, dass ein mit Futter beladener Anhänger umgekippt war und seine Ladung vollständig verloren hatte.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und errichteten eine Beleuchtung. Auf Anweisung des Einsatzleiters wurden zusätzlich der Gemeinde-Lkw sowie das MTFA mit Anhänger nachalarmiert. Auch kamen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Taxenbach/LZ Eschenau zur Unterstützung der Aufräumarbeiten.
Nachdem die Unfallstelle durch die ebenfalls anwesende Polizei aufgenommen worden war, konnten die umfangreichen Aufräumarbeiten beginnen. Hierfür musste die B311 zeitweise vollständig gesperrt werden.
Nach dem Verladen des Futtermittels auf den Lkw war der Einsatz nach rund zwei Stunden beendet und die Feuerwehr konnte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.
