Umgekippter Anhänger verlor komplette Futterladung

Am Mittwoch um 18.44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in Schwarzach (Salzburg) beordert. Die Einsatzkräfte stellten auf Höhe des Mauttunnels auf der B311 fest, dass ein mit Futter beladener Anhänger umgekippt war und seine Ladung vollständig verloren hatte.