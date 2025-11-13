Ermittlungen im Fall um toten Buben eingestellt

Groß war die Trauer in der Pinzgauer Gemeinde Maria Alm, als vor zwei Monaten ein 12-jähriger Bursche von einem Weidezaungitter erdrückt wurde. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, wurden die strafrechtlichen Ermittlungen nun eingestellt.
Im Zuge des Ablebens des Jungen, das auch von der Ranggler-Gemeinde zutiefst betrauert wurde, sagte die Gemeinde sogar ein Bauernherbst-Fest ab.
Wie berichtet, war der Bub am 11. September auf einem Bauernhof im Krallerwinkl tragisch zu Tode gekommen. Er war das jüngste von vier Kindern der bekannten Landwirtfamilie.
