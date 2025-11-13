Aus für das Jedermann-Traumpaar ist besiegelt

Es geht rund bei den Salzburger Festspielen – hinter den Kulissen, wie auf der Bühne. Jetzt wurde bekanntgegeben, dass das Jedermann-Traumpaar der vergangenen zwei Jahre, Philipp Hochmair und Deleila Piasko, im Doppel nicht mehr am Domplatz zu sehen sein wird. Im kommenden Sommer küsst Philipp Hochmair eine neue Buhlschaft!