Festspiel-Saison 2026

Aus für das Jedermann-Traumpaar ist besiegelt

Salzburg
13.11.2025 12:16
Im kommenden Jahr wird Philipp Hochmair eine andere Frau auf der Bühne küssen
Im kommenden Jahr wird Philipp Hochmair eine andere Frau auf der Bühne küssen(Bild: Andreas Tröster)

Es geht rund bei den Salzburger Festspielen – hinter den Kulissen, wie auf der Bühne. Jetzt wurde bekanntgegeben, dass das Jedermann-Traumpaar der vergangenen zwei Jahre, Philipp Hochmair und Deleila Piasko, im Doppel nicht mehr am Domplatz zu sehen sein wird. Im kommenden Sommer küsst Philipp Hochmair eine neue Buhlschaft!

0 Kommentare

Gleich drei neue Frauen wird Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair in der kommenden Saison 2026 an seiner Seite vorfinden. Die Buhlschaft, Jedermanns Mutter und die Doppelrolle ein armer Nachbar/Werke werden neu besetzt.

Festspiele schweigen
Hochmair verlängert sich als Jedermann 2026 selbst
04.09.2025

Welche Buhlschaft Philipp Hochmair im kommenden Jahr auf der Bühne küssen wird, haben die Festspiele noch nicht verraten. Kommende Woche will man die neuen Darstellerinnen in Wien vorstellen. 

Marie-Luise Stockinger, hier mit Michael Maertens in Hamlet, wurde schon öfters als mögliche ...
Marie-Luise Stockinger, hier mit Michael Maertens in Hamlet, wurde schon öfters als mögliche Buhlschaft ins Rennen gebracht.(Bild: Lalo Jodlbauer)

Gute Chancen auf die prestigeträchtige Rolle als Buhlschaft dürfte Marie-Luise Stockinger haben. Die Lebenspartnerin von Schauspieler und Ex-Jedermann Michael Maertens stand bereits mehrfach bei Festspiel-Produktionen auf der Bühne.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

