Aus für das Jedermann-Traumpaar ist besiegelt

Es geht rund bei den Salzburger Festspielen – hinter den Kulissen, wie auf der Bühne. Jetzt wurde bekanntgegeben, dass das Jedermann-Traumpaar der vergangenen zwei Jahre, Philipp Hochmair und Deleila Piasko, im Doppel nicht mehr am Domplatz zu sehen sein wird. Im kommenden Sommer küsst Philipp Hochmair eine neue Buhlschaft!
Gleich drei neue Frauen wird Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair in der kommenden Saison 2026 an seiner Seite vorfinden. Die Buhlschaft, Jedermanns Mutter und die Doppelrolle ein armer Nachbar/Werke werden neu besetzt.
Welche Buhlschaft Philipp Hochmair im kommenden Jahr auf der Bühne küssen wird, haben die Festspiele noch nicht verraten. Kommende Woche will man die neuen Darstellerinnen in Wien vorstellen.
Gute Chancen auf die prestigeträchtige Rolle als Buhlschaft dürfte Marie-Luise Stockinger haben. Die Lebenspartnerin von Schauspieler und Ex-Jedermann Michael Maertens stand bereits mehrfach bei Festspiel-Produktionen auf der Bühne.
