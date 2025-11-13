Gerichtsurteil macht Chalet-Spekulanten nervös

Seit dem Jahr 2018 ist die Eigennutzung von touristischen Apartments und Chalets in Salzburg untersagt. Eigentlich. Denn: Erstmals eine Strafe verhängt wurde 2024 im Lungau. Ein Eigentümer hatte eine Woche in seiner Apartment-Wohnung Urlaub gemacht, diese sei aber touristisch gewidmet. Er beschwerte sich gegen die Strafe wegen der Nutzung als illegaler Zweitwohnsitz. Im September scheiterte der Mann vor dem Verwaltungsgerichtshof. Mit weitreichenden Folgen.