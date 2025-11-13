Gartenhütte in Köstendorf stand in Vollbrand

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Dank des raschen Eingreifens konnte das Feuer aber schnell unter Kontrolle gebracht und aufs Objekt eingedämmt werden. Eine besondere Herausforderung stellte die Löschwasserzufuhr dar, da das Gelände nicht mit Fahrzeugen befahrbar war und eine längere Zubring-Leitung zum nahen Eisbach errichtet werden musste.