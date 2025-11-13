Vorteilswelt
Gegend nicht befahrbar

Gartenhütte in Köstendorf stand in Vollbrand

Salzburg
13.11.2025 11:30
Die Gartenhütte wurde bei dem Brand vollständig zerstört
Die Gartenhütte wurde bei dem Brand vollständig zerstört(Bild: FF Köstendorf)

Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr wurden die Feuerwehren Köstendorf und Schleedorf zu einem Brand einer Gartenhütte südlich der Westbahnstrecke, im Bereich der sogenannten „grünen Übersetz“, alarmiert. Eine defekte Gasheizung dürfte den Brand ausgelöst haben.

0 Kommentare

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Dank des raschen Eingreifens konnte das Feuer aber schnell unter Kontrolle gebracht und aufs Objekt eingedämmt werden. Eine besondere Herausforderung stellte die Löschwasserzufuhr dar, da das Gelände nicht mit Fahrzeugen befahrbar war und eine längere Zubring-Leitung zum nahen Eisbach errichtet werden musste.

(Bild: FF Köstendorf)
Insgesamt standen 75 Einsatzkräfte – davon 52 der Freiwilligen Feuerwehr Köstendorf und 23 aus Schleedorf – mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Gartenhütte wurde vollständig zerstört, ein Übergreifen auf benachbarte Hütten und den angrenzenden Wald konnte jedoch verhindert werden. Der Eigentümer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz versorgt.

