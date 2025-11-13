EU leitet Kartellverfahren gegen Red Bull ein

Die EU-Kommission hat im März wegen des Verdachts illegaler Absprachen und Verstoßes gegen die EU-Kartellregeln eine Razzia in der Red-Bull-Zentrale durchführen lassen. Involviert war damals vor Ort auch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), gesucht wurde nach „relevanten Daten“ um diese sicherzustellen und auszuwerten.