Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klatsche aus Brüssel

EU leitet Kartellverfahren gegen Red Bull ein

Wirtschaft
13.11.2025 12:37

Die EU-Kommission hat gegen Red Bull ein Kartellverfahren eingeleitet. Der Energydrink-Hersteller aus Salzburg soll Methoden – etwa mit Sonderzahlungen oder Rabatten – entwickelt haben, um Wettbewerber im Einzelhandel zu benachteiligen.

0 Kommentare

Es werde geprüft, ob das Unternehmen den Wettbewerb rechtswidrig eingeschränkt und seine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe,

„Monetäre“ und „nicht-monetäre“ Anreize
Konkret gebe Hinweise darauf, dass Red Bull Supermärkten und Tankstellen „monetäre“ und „nicht-monetäre“ Anreize gegeben habe, um den Verkauf von Konkurrenzprodukten zu unterbinden, begründete die EU-Kommission am Donnerstag ihr Vorgehen.

Red Bull soll seine Marktmacht gegen Konkurrenten missbraucht haben.
Red Bull soll seine Marktmacht gegen Konkurrenten missbraucht haben.(Bild: AFP/GUILLAUME BAPTISTE)

Die EU-Kommission hat im März wegen des Verdachts illegaler Absprachen und Verstoßes gegen die EU-Kartellregeln eine Razzia in der Red-Bull-Zentrale durchführen lassen. Involviert war damals vor Ort auch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), gesucht wurde nach „relevanten Daten“ um diese sicherzustellen und auszuwerten.

Red Bull verlor Klage gegen Razzia
Red Bull klagte danach gegen die Durchführung Razzia, laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Mitte Oktober hat der Konzern seine Klage verloren. Die Maßnahme sei ausreichend begründet worden.

Lesen Sie auch:
Der Red-Bull-Hauptsitz in Fuschl am See.
Von EuGH
Klage von Red Bull wegen Razzia abgewiesen
31.10.2025
Konkurrenz erfreut
Razzia bei Red Bull: Es geht um Marktmacht
22.03.2023

Red Bull ist der größte Energydrink-Hersteller der Welt und erzielte im Jahr 2024 laut Konzernabschluss einen Nettoumsatz von 11,2 Milliarden Euro sowie einen Konzerngewinn von 1,85 Milliarden Euro.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Salzburg
Red Bull
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Wirtschaft
In abgeschwächter Form
EU-Parlament stimmt für Lieferkettengesetz
Bei Arbeitslosengeld
Regierung bessert bei Zuverdienst-Regelung nach
Klatsche aus Brüssel
EU leitet Kartellverfahren gegen Red Bull ein
Will Online-Vertrieb
Drogerie-Riese attackiert Monopol der Apotheken
Konkurrenz für OpenAI
Anthropic baut Rechenzentren um 50 Mrd. US-Dollar
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine