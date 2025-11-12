„Stier“ wieder international – und mit neuer Regel

Er ist DAS Hallenturnier im Bundesland Salzburg – der Bandenzauber um den „Stier“. Von 2. bis 6. Jänner steigt der Traditionsevent in der Sporthalle Alpenstraße und ist auch heuer wieder international. Wie Anfang 2025 nimmt der ESV Freilassing teil. Die Deutschen bekommen es in Gruppe B mit Grödig, Oberalm und Großgmain zu tun. Während Siezenheim als Titelverteidiger mit Thalgau, Köstendorf und HSV Wals eine vermeintlich dankbare Gruppenphase zugelost wurde, hat es die Gruppe E durchaus in sich.