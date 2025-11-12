„Stier“ wieder international – und mit neuer Regel

Von 2. bis 6. Jänner 2026 geht es beim Bandenzauber des Stiegl-Hallencups wieder um den begehrten „Salzburger Stier“. Am Mittwoch fand im Beisein zweier namhafter Losfeen die Auslosung des Traditionsturniers statt. „Seele“ Thomas Selner verkündete auch eine neue Regel.
Er ist DAS Hallenturnier im Bundesland Salzburg – der Bandenzauber um den „Stier“. Von 2. bis 6. Jänner steigt der Traditionsevent in der Sporthalle Alpenstraße und ist auch heuer wieder international. Wie Anfang 2025 nimmt der ESV Freilassing teil. Die Deutschen bekommen es in Gruppe B mit Grödig, Oberalm und Großgmain zu tun. Während Siezenheim als Titelverteidiger mit Thalgau, Köstendorf und HSV Wals eine vermeintlich dankbare Gruppenphase zugelost wurde, hat es die Gruppe E durchaus in sich.
Mit Straßwalchen, das am Dienstag Markus Scharrer als neuen Cheftrainer präsentierte, Hallwang und Neumarkt treffen da gleich drei Vereine aus der Salzburger Liga aufeinander. Vierter im Bunde ist Bergheim. „Eine Mördergruppe“, sagte „Stier-Seele“ Thomas Selner, der zwei bekannte Gesichter als Losfeen gewinnen konnte. Top-Schiedsrichter Sebastian Gishamer (zuletzt Debüt in der Champions League) und ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl, ein mehrfacher Sieger der Trophäe, gaben ihr Bestes, schon in der Gruppenphase für spannende Duelle zu sorgen.
„Alle g‘scheit angezogen“
Bei den Damen geht Bergheim 1c als Titelverteidiger an den Start. Die Flachgauerinnen treffen dabei auf Elsbethen, Eugendorf und FC Pinzgau Saalfelden.
Herren
Damen
Selner zeigt sich gerüstet für die 43. Ausgabe des Bandenzaubers. „Wir sind bereit. Ich freue mich auf den Start.“ Das Urgestein verkündete auch eine Regeländerung. Diese hat aber nichts mit dem Spiel auf dem Parkett zu tun.
„Es herrscht Stutzenpflicht“, erklärte Selner. Zuletzt seien immer mehr Kicker mit weißen Socken herumgelaufen. „Dann sind alle g‘scheit angezogen“, sah ein Anwesender Vorteile.
