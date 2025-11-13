Hochwasserschutz mit Charme in Bad Hofgastein

Zehn Millionen Euro sind bereits verbaut

22,5 Millionen Euro kostet das Projekt, das eines der größten Hochwasserschutzprojekte in Österreich ist. Viehauser ist froh, dass bei der Gemeinde nur gut 14 Prozent Eigenfinanzierung bleiben. Zwar läuft das Projekt noch, aber zehn Millionen Euro sind schon verbaut, in eineinhalb Jahren soll es fertig sein.