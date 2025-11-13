Hochwasserschutz mit Charme in Bad Hofgastein

Vor einem Jahrhundertereignis will sich Bad Hofgastein vorsehen. Der nette Nebeneffekt: Mit dem Schutzprojekt hat der Ort ein wunderschönes Naherholungsgebiet bekommen. Ganz billig ist das allerdings nicht.
Er schwingt sich auf sein E-Bike und radelt einfach vor dem Auto der „Krone“-Redakteurin durch Bad Hofgastein. Bürgermeister Markus Viehauser (ÖVP) ist schnell unterwegs, aber es ist auch ein Projekt, auf das er besonders stolz ist und das er gerne herzeigt.
Dabei geht es eigentlich um ein heikles Thema: Schutz vor Hochwasser. 2022 hatte Bad Hofgastein ein 30-jähriges Hochwasser. Das Schutzprojekt soll eine Vorbereitung für ein 100-jähriges Hochwasser sein.
„Mit dem Klimawandel werden die Niederschläge mehr und das Einzugsgebiet für die Niederschläge wird größer – dadurch werden auch die Wassermassen mehr und wir müssen darauf reagieren“, sagt Viehauser.
Zehn Millionen Euro sind bereits verbaut
22,5 Millionen Euro kostet das Projekt, das eines der größten Hochwasserschutzprojekte in Österreich ist. Viehauser ist froh, dass bei der Gemeinde nur gut 14 Prozent Eigenfinanzierung bleiben. Zwar läuft das Projekt noch, aber zehn Millionen Euro sind schon verbaut, in eineinhalb Jahren soll es fertig sein.
Vor Ort an der Gasteiner Ache zeigt sich, dass es nicht nur um Schutzwälle geht: „Durch die Ökologisierung der Ache ist aber auch ein Naherholungsgebiet entstanden.“
Anfangs sei die Bevölkerung sehr skeptisch gewesen. Schließlich musste auch mit vielen Grundbesitzern verhandelt werden. Inzwischen nimmt Viehauser eine Veränderung wahr. Denn die Bürger nutzen das neue Ufer im Winter zum Eisbaden, im Sommer zu erfrischen. Für die Wasserlebewesen sei die neue Gestaltung ohnehin besser.
Ganz unauffällig verstecken sich von Gras bewachsene Schutzwälle in den Wiesen, man muss schon genau hinschauen, um sie zu sehen. Auf den ausgewiesenen Überflutungsflächen darf nicht mehr gebaut werden. Die Grenzen vom Siedlungsgebiet sind dadurch definiert, der Talboden kann nicht zugebaut werden.
