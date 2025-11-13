Feuerwehr barg nicht mehr fahrtüchtigen Pkw

Die Feuerwehr Michaelbeuern rückte mit 15 Kräften sowie zwei Fahrzeugen zur Unfallstelle aus, wo sie die Unfallstelle absicherte und den Verkehr regelte. Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge war nicht mehr fahrtüchtig und musste geborgen werden. Weiters wurde die Unfallstelle gereinigt. Der Einsatz dauerte knapp eine Stunde.