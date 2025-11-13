Wenn sich zwei streiten, ärgern sich die Familien

Nach harten Einsparungsmaßnahmen, sowohl im Pflegebereich als auch bei der Kinderbetreuung, scheint die Landesregierung zunehmend nervös zu werden – und teilt nun ausgerechnet gegen den Koalitionspartner aus. So hat Schwarz-Blau, wie die „Krone“ berichtete, den Zuschuss für die Kinderbetreuung künftig ersatzlos gestrichen. Man spart damit 1,3 Millionen Euro auf dem Rücken der Kleinsten.